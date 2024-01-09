В Крыму к новому курортному сезону не успеют восстановить все разрушенное штормом

В Крыму начали восстановительные работы на набережных, разрушенных ноябрьским штормом. "Однако к началу активного курортного сезона не везде удастся закончить ремонт в полном объеме. О территориях, на которых будут действовать ограничения, сообщим жителям и гостям республики своевременно", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, заявки на пособие поступили от 495 тыс. крымчан, пострадавших от разгула стихии. "В базу внесено 195 тысяч", 77 тысяч уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб.", - сообщил глава Крыма. Еще 120 тыс. человек получат выплаты в ближайшее время, заявка в Минфмин России уже сформирована. При этом Аксенов не объясняет, что будет с оставшимися заявителями. По его словам, работа будет полностью завершена до 15 февраля.

"Поступило 607 обращений от крымчан, которым было отказано в выплате по той или иной причине. Важно, чтобы во всех спорных ситуациях решение принималось в индивидуальном порядке, а с гражданами проводилась разъяснительная работа", - добавил глава региона.