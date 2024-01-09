Водителя челябинской маршрутки, оскорблявшего пассажиров, оштрафовали

В Челябинске оштрафовали водителя маршрутки, который громко ругался и закрывал дверь перед пассажирами. Его вызвали в ГИБДД после публикаций в соцсетях о неподобающем поведении.

Ранее пользователи паблика "Подслушано „Мой Ленинский“ Челябинск" рассказали, что водитель ПАЗа на остановках закрывал двери прежде, чем пассажиры успевали зайти в автобус, быстро и неаккуратно ехал и подвергал людей опасности. Также он громко ругался и оскорблял пассажиров.

В ГИБДД города сообщили Накануне.RU, что не оставили без внимания публикацию, в отношении правонарушителя составили административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки, которая предусматривает штраф 1 тыс. руб.

Сам водитель принес извинения пассажирам.