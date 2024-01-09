МВД России заново объявило в розыск Ходорковского*

Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* повторно объявлен в розыск. Информация об этом появилась в картотеке МВД.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - говорится в базе розыска МВД РФ.

В особых приметах указывается, что предыдущая карточка розыска с делом от 2015 года была изъята.

По данным РИА Новости, в сентябре прошлого года в отношении экс-главы ЮКОСа было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты в Twitter об СВО.

Напомним, Ходорковский* уехал за границу после помилования президентом в 2013 году. В 2015 году некогда влиятельный бизнесмен был объявлен в международный розыск. Тогда он проходил по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

*Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента