09 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин вмешался в ситуацию с нападением на бойца СВО в Радужном

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нападением на участника специальной военной операции и его жену в Радужном (ХМАО), сообщили Накануне.RU в СК РФ.

В настоящий момент следственные органы СК России по ХМАО-Югре ходатайствуют о передаче материалов из органов внутренних дел в производство следователей регионального СКР. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину доложить о ситуации.

Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел в ночном клубе в новогоднюю ночь. На участника СВО, который прибыл в отпуск и посетил с женой клуб, после праздничного застолья набросилась группа молодых людей. Конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу "поговорить". Завязалась драка, во время которой пострадал не только боец, но и его жена. Женщина вышла из клуба следом за супругом, получила удар ногой по лицу, после чего потеряла сознание.

Пострадавшие вызвали медиков и полицию. Проводится проверка.

Теги: СВО, Бастрыкин, боец, Радужный, нападение, ночной клуб


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