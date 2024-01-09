Орёл атакован беспилотниками, два человека пострадали

В Орле беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, информацию подтвердил губернатор региона Андрей Клычков. "Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем", - сообщил глава региона.

По данным Telegram-канала "112", два человека пострадали во время атаки: их посекло осколками разбившихся окон. Канал отмечает, что дрон-камикадзе атаковал резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт". Также сообщается, что второй удар был нанесен по объекту "Орелэнерго".