Жителей свердловского Ключевска переселят в загородный лагерь до восстановления тепла в домах

Жителей ряда домов свердловского поселка Ключевск переселят в детский загородный лагерь "Зарница" до восстановления отопления. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Березовского Евгений Писцов.

Речь идет о домах №2, 3, 4, 6 по улице Строителей и №1 и 2 по улице Молодежная.

"Для устранения утечки перекрыт участок аварийной теплотрассы, обеспечивающей теплом ваши дома. На устранение аварии потребуется некоторое время, оценить которое сейчас сложно", - написал градоначальник.

В связи с этим граждан переселят в лагерь, где разместят в комнатах со спальными местами и горячим питанием.

Напомним, что 8 января в Березовском городском округе произошло аварийное отключение электроснабжения, что привело к остановке котельной. Аварийные бригады МРСК и УЭС восстановили электроснабжение еще в 17.28, однако при запуске котельной произошло падение давления на обратке, из-за чего оборудование перешло на аварийный режим, а после на ручное управление.

Позднее систему подпитали от сетей Водоканала, а циркуляционный насос удалось вывести на полную мощность. Благодаря этому давление в сети выросло, и тепло стало поступать на верхние этажи домов. Однако полностью последствия аварии устранить пока не удалось.

Напомним, что Ключевск не единственный населенный пункт, которому коммунальные системы устроили бойкот. Вчера в Екатеринбурге произошла коммунальная авария на Южной котельной, из-за чего жители более 230 многоквартирных домов на Вторчермете замерзали ночью. Похожая ситуация произошла и сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке - повторилась декабрьская ситуация, из-за чего сейчас 15 тыс. жителей снова достают из кладовок обогреватели.

Стоит напомнить, что с масштабными отключениями теплоснабжения в новогодние праздники столкнулись и города Подмосковья. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. После этого губернатор Подмосковья обратился за помощью к президенту Владимиру Путину, который в результате и вовсе решил национализировать Климовский специализированный патронный завод, в котельной которого в каникулы произошла авария.

Будет ли и губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, кандидатуру которого лично несколько лет подряд поддерживал президент, просить помощь у главы государства - неизвестно. Однако с ситуацией, когда за три дня коммунальные аварии происходят сразу в трех городах региона, определенно что-то нужно делать.