09 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В еще одном свердловском городе люди остались без отопления в морозы

Наряду с Екатеринбургом и Березовским, коммунальные аварии произошли на тепловых сетях Нижнего Тагила.
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Как сообщает муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго-НТ", сегодня на теплотрассе по адресу улица Володарского, 8 произошла утечка. По данным МУП, для определения места утечки 9 января до 21 часа 15 минут будет отключено отопление и горячее водоснабжение. Под отключение попадают дома на улицах Володарского, Писарева и Авангардная.

Кроме этого, по данным "Горэнерго-НТ", сегодня произошли утечки на трубопроводе по адресу улица Басова, 6 и на теплотрассе на улице Энтузиастов, 66 в Дзержинском районе. В первом случае под отключения тепла и горячей воды попали дома, запитанные от ТНС №8, во втором – дома на улицах Энтузиастов, Чайковского и Ленинградском проспекте.

Напомним, в декабре прошлого года, в разгар аномальных морозов, в результате аварии на теплосетях "Горэнерго-НТ" без отопления остались более 11,7 тысяч человек. Последствия аварии устраняли несколько дней. На фоне этих проблем власти Свердловской области еще и лишили Нижний Тагил сотен миллионов рублей на ремонт теплосетей.

Теги: авария, теплосети, район, Нижний Тагил


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