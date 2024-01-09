09 Января 2024
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Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Нижневартовске приостановлены профилактические приемы детей до года из-за вспышки кори

В Нижневартовске в городской детской поликлинике перестали принимать младенцев до года из-за роста заболеваемости кори, а также гриппа и ОРВИ. Официальный комментарий главного врача медицинского учреждения Елены Верховых опубликован в официальном telegram-канале администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменены профилактические приемы. О его возобновлении будет сообщено дополнительно.

Глава городского отдела Роспотребнадзора Юрия Буторина сообщила, что эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как стабильная и находится на контроле Роспотребнадзора.

"Контактные лица по кори, не вакцинированные, не имеющие сведения о вакцинации, не болевшие ранее корью не допускаются к образовательному процессу. Также к образовательному процессу не допускаются вакцинированные однократно сроком до 21 дня, так как у них не сформировался иммунитет к кори", - сообщила она.

Напомним, ранее в школах Нижневартовска было введено дистанционное обучение.

Теги: профилактический прием, дети, дистант, нижневартовск, корь


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