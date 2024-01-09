Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Сотрудники заняты обучением персонала и обслуживанием оборудования. Штат предприятия на данный момент составляет около 800 человек.

В декабре прошлого года временный совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс". Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в РФ.