09 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: t.me/gabriel_attal / официальный Telegram-канал Габриэля Атталя

Назначен самый молодой в истории Франции премьер-министр страны

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал 34-летний Габриэль Атталь, до сегодняшнего дня он занимал пост министра образования. Теперь он стал самым молодым премьер-министром в истории Франции.

Накануне в отставку ушла 62-летняя Элизабет Борн, которая возглавляла французское правительство почти два года, но в итоге со стороны общества и парламента к ней накопилось слишком много претензий (в том числе и за законопроекты, которые продвигал ее руками сам Макрон).

Большинство наблюдателей считают, что с назначением Атталя в кабинете министров ничего не поменяется, политика останется прежней – макроновской. Атталь считается довольно близким к президенту человеком. Атталь вошел в партию Макрона "Возрождение" в момент ее создания в 2016 году, затем был пресс-секретарем партии, в правительство попал в 29 лет.

Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии Стефаном Сежурне.

Теги: габриэль атталь, франция, премьер-министр, назначение


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