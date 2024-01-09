Назначен самый молодой в истории Франции премьер-министр страны

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал 34-летний Габриэль Атталь, до сегодняшнего дня он занимал пост министра образования. Теперь он стал самым молодым премьер-министром в истории Франции.

Накануне в отставку ушла 62-летняя Элизабет Борн, которая возглавляла французское правительство почти два года, но в итоге со стороны общества и парламента к ней накопилось слишком много претензий (в том числе и за законопроекты, которые продвигал ее руками сам Макрон).

Большинство наблюдателей считают, что с назначением Атталя в кабинете министров ничего не поменяется, политика останется прежней – макроновской. Атталь считается довольно близким к президенту человеком. Атталь вошел в партию Макрона "Возрождение" в момент ее создания в 2016 году, затем был пресс-секретарем партии, в правительство попал в 29 лет.

Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии Стефаном Сежурне.