В Нижнем Тагиле ищут молодого человека, пропавшего утром 1 января

Полиция Нижнего Тагила разыскивает молодого человека, пропавшего в первый день 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается 26-летний Владислав Корчемкин. 1 января он ушел из дома по улице Ермака. До сегодняшнего дня его местонахождение остается неизвестным.

С заявлением об исчезновении 4 января в полицию обратился отец Владислава. Мужчина пояснил, что сын ушел из дома рано утром и не вернулся. С собой у него был телефон, который в настоящее время недоступен.

Приметы пропавшего: рост 190-195 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: серая вязаная шапка, черный длинный пуховик с капюшоном, джинсы светло-синего цвета и темно-синие ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Корчемкина, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-64-02.