09 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Мишель Обама в ужасе от того, что может случиться на выборах президента 2024 года

Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что ее "путает" возможный исход президентских выборов 2024 года. Она сказала, что мысли об этом событии не дают ей спать. И хотя она не сказала напрямую, что готова "спасти" ситуацию, выдвинувшись на высший пост в государстве, многие СМИ и политологи сочли это "заявкой" как минимум на участие в кампании от Демократической партии в качестве вице-президента при Джо Байдене (сейчас этот пост занимает Камала Харрис).

В подкасте "On Purpose" Обама говорит: "Что произойдет на следующих выборах? Я в ужасе от того, что может произойти". Она обвиняет обычных американцев в равнодушии к политической жизни и в том, что они воспринимают демократию как что-то само собой разумеющееся.

Обама прошлась и по Трампу, которого вновь называют основным соперником Байдена на предстоящих выборах. Экс-первая леди намекнула, что будь Трамп чернокожим мужчиной, куча уголовных и гражданских дел не сошла бы ему с рук и не позволила вести президентскую кампанию. Впрочем, она, кажется, не в претензии: "Другие люди могут быть обвинены несколько раз и все равно баллотироваться на различные посты. Черные люди - не могут. И ты просто учишься быть хорошим. И, в конце концов, ты получаешь выгоду от этой дополнительной устойчивости".

Теги: мишель обама, выборы президента, джо байден, дональд трамп


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