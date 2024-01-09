Сменился президент "Новолипецкого металлургического комбината"

Группа НЛМК – лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.

Акционеры на внеочередном общем собрании избрали Сергея Каратаева на пост президента (председателя правления) группы НЛМК, сообщает предприятие.



