Сменился президент "Новолипецкого металлургического комбината"
Сменился президент группы "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК).
Акционеры на внеочередном общем собрании избрали Сергея Каратаева на пост президента (председателя правления) группы НЛМК, сообщает предприятие.
Группа НЛМК – лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.