Правительство против увеличения выплаты при рождении ребенка

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об увеличении суммы единовременной выплаты при рождении ребенка.

Как сообщалось, фракцией ЛДПР в Госдуму был внесен проект закона о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тыс. руб. Сегодня оно составляет чуть более 20 тыс.

В отзыве кабмина отмечается, что пособия на детей ежегодно индексируются с учетом роста цен за предыдущий год. Кроме того, принятие закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, однако источники их финансирования не определены. Также кабмину непонятно, почему предлагается именно сумма 30 тыс.

Интересное возражение: в проекте не приведена оценка воздействия предлагаемого увеличения размера пособия на рождаемость. Как многократно писало Накануне.RU, меры поддержки семей с детьми, которые оказываются государством, тоже практически никак не влияют на рождаемость.