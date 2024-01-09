В Югре мошенники за праздники украли шесть миллионов рублей

За праздничные выходные полиция Югры зафиксировала 30 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по ХМАО Югре.

Всего было похищено 5 млн 955 тыс. руб.

55-летняя жительница Нефтеюганска пыталась купить новогоднюю ель по выгодной цене. Аферист убедил ее перевести 28 тыс. руб. на неустановленный счет. В Сургуте 23-летняя девушка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже коньков за 6 тыс. руб. В мессенджере с ней списался "покупатель", который предоставил ссылку на платежную платформу. Потерпевшая перешла по ссылке, которую скинул собеседник, указала реквизиты своей карты и код из смс-сообщения. Но вместо зачисления денег с ее счета списалось порядка 96 тысяч рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.