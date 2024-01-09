09 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Югре волк задрал собаку

В Югре в поселке Березово местных жителей держат в страхе волки. По информации администрации Березовского района, зверь напал на домашнюю собаку, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрацией района совместно с ОМВД России по Березовскому району, инженером Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа на территории Березово проводятся превентивные мероприятия направленные на регулирование численности диких животных, - сообщают в мэрии.

Людей просят позвонить по номеру 112, если они заметят зверя на своих приусадебных участках и во дворах многоквартирных домов.

Также жителей Березовского района просят воздержаться от пеших прогулок по объездным дорогам в темное время суток.

Теги: волки, собаки, Березово


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