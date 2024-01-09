Жители Климовска спросили у губернатора, где он был три дня с момента коммунальной аварии

В сеть попали видеокадры, снятые на встрече губернатора Подмосковья с жителями Климовска, где в разгар каникул (и крепких морозов) люди остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Участников встречи возмутило, что на ней не было представителей управляющей компании. Глава Подольска (Климовск входит в этот городской округ – прим. ред.) Григорий Артамонов заявил, что коммунальщики сейчас находятся "на местах". Но и поведение чиновников местных жителей возмутило. Они пытались добиться ответа на вопрос о том, кто подписывал акт на подачу тепла в аварийную и полуразрушенную котельную.

Были вопросы и к самому губернатору Андрею Воробьеву. Хотя подача тепла в дома прекратилась еще 4 января, Воробьев начал комментировать ситуацию только в Рождество. Участники встречи поинтересовались, где он был все три дня, почему его не видели в Климовске. "Куда я уеду? Вы меня избрали, я, честно говоря, никуда не собираюсь", - цитирует губернатора Telegram-канал Baza.