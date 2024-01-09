09 Января 2024
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Общество В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера-миллионника, бросившего младенца в сугроб

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который разместил в соцсетях видео, где бросает в снег своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Кроме того, Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки, а также о выдаче блогера российским правоохранительным органам. Косенко в настоящее время находится за рубежом.

На днях блогер-миллионник (6,9 млн подписчиков) выложил в своих соцсетях ролик, где он кидает новорожденного сына в снег. Перед публикацией видео Косенко пообещал снять самое популярное видео в инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией). К комментариях блогеру начали угрожать заявлением в опеку. В ответ Косенко попытался оправдаться — мол, он бросил куклу, но, по всей видимости, ему мало кто поверил. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о намерении обратиться в СК из-за этого видео.

Теги: бастрыкин, косенко, младенец, сугроб


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