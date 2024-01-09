09 Января 2024
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Общество В России Московская область
Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

Путин поручил национализировать Климовский патронный завод

Владимир Путин решил национализировать Климовский специализированный патронный завод, в котельной которого в каникулы произошла авария, из-за чего десятки тысяч жителей подмосковного Подольска остались без тепла в морозы. О планах президента сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, котельная "управляется из рук вон плохо", поэтому власти получили право "взять ее в управление". Два собственника завода находятся за границей, отметил Воробьев в комментарии телеканалу "360".

"На территории режимного предприятия, где допуск ограничен, располагается котельная. Это единственная котельная, которая отапливает 22 тыс. человек. Управляется она во внутреннем контуре и, как оказалось, управляется из рук вон плохо", – заявил губернатор.

ЗАО "Климовский специализированный патронный завод"(2024)|Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

Он добавил, что котельная сообщила об аварийной остановке котла с большой задержкой: "После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации этого завода".

Ранее стало известно, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела задержал начальника котельной и гендиректора завода. Также задержан замглавы Климовска.

Накануне о ситуации с аварией в Подмосковье было доложено президенту России.

Теги: климовский патронный завод, национализация, андрей воробьев, подольск, климовск, коммунальная авария


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