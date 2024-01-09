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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Уральский педофил, получивший 20 лет за убийство девочки, вновь пытался выйти на свободу

Суд вновь отказался выпустить из колонии педофила, много лет назад убившего девочку в Свердловской области.
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Напомним, все случилось в сентябре 2004 года: ранее судимый житель поселка Верхняя Сысерть под предлогом угощения шоколадом и мороженым заманил в гости 7-летнюю девочку. Там пьяный рецидивист надругался над ребенком, а затем убил.

В апреле 2005 года Свердловским областным судом уральцу было назначено 19 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима. Сообщалось, что своей вины он так и не признал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, ранее осужденный, о котором идет речь, предпринял несколько попыток выйти на свободу, но безуспешно. Сегодня, 9 января, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда вновь отказала ему в замене наказания на более мягкое.

Напомним, что в прошлом году педофил подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд отказался выпускать его на свободу.

Теги: девочка, убийство, педофил, суд


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