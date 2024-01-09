09 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Коммунальной проблемой на Вторчермете заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась коммунальной аварией, из-за которой в ряде домов Чкаловского района наблюдались проблемы с теплоснабжением. Речь идет о микрорайонах Уктус и Вторчермет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"По имеющейся на данный момент информации, накануне, 8 января 2024 года, около 19.47 произошло снижение давления в системе теплоснабжения в результате технологических нарушений в работе оборудования в котельной, что повлекло предоставление жителям коммунальной услуги ненадлежащего качества", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что в ходе проверки специалисты оценят работу должностных лиц компании по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами. По результатам всех мероприятий и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что на одном из двух котлов Южной котельной было зафиксировано повреждение. По словам замглавы Екатеринбурга Владимира Гейко, трудности с отоплением испытали жители 234 домов, а также сотрудники 8 детских садов и 2 школ. При этом, совсем отопление не отключили - температура лишь снизилась, и уже сейчас поднялась с плюс 18 до 20 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в работе котельной сегодняшнюю ночь в холоде провели жители домов на улицах Титова, Агрономической, Братской, Военной, а также переулков Рижского и Талицкого. Предварительно, все починить должны были к 08.00 сегодняшнего дня, однако ремонтные работы затянулись. В пресс-службе ПАО Т+ Накануне.RU заверили, что снижение температуры в квартирах екатеринбуржцев составило всего 10 градусов, потому без тепла или горячей воды никто не сидит.

Стоит напомнить, что с масштабными отключениями теплоснабжения в новогодние праздники столкнулись города Подмосковья. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Жителям Климовска и вовсе разрешили не платить за отопление за январь, сообщив, что также частично компенсируют возросшие затраты на электроэнергию.

Теги: Вторчермет, коммунальная авария, прокуратура


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