09 Января 2024
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Спорт В России Санкт-Петербург Москва
Фото: ska.ru

Канадский хоккеист Лайпсик получил гражданство России

Канадский нападающий петербургского СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Указ президента России Владимира Путина, подтверждающий это, опубликован на портале правовой информации.

Кроме спортсмена гражданами России стали еще 43 человека. В том же документе опубликован список из фамилий девяти человек, отказавшихся от российского паспорта.

Лайпсик родился 19 мая 1994 г. в Виннипеге (Канада). Начал заниматься хоккеем в команде "Виннипег Монаркс". Провел четыре сезона в "Портленде" из Западной юниорской хоккейной лиги. В июне 2023 г. подписал контракт с петербургскими армейцами.

Ранее Путин подписал указ, наделяющий гражданством мигрантов, которые заключают контракт с Министерством обороны. Речь в документе идет о мигрантах, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, в период СВО. Также за гражданством могут обратиться и мигранты, которые проходили службу в период СВО и были с нее уволены. Действие распространяется и на членов их семей. При получении гражданства мигранты должны будут пройти дактилоскопию, а также предоставить медицинские справки о том, что они в последнее время не употребляли наркотиков, а также не болеют опасными инфекционными заболеваниями. В частности, нужен будет сертификат об отрицательном статусе ВИЧ.

Теги: Брендан Лайпсик, гражданство, Владимир Путин


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