09 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Гортранс" заплатит 500 тысяч упавшей в автобусе пенсионерке

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, травмированной в общественном транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще в октябре 2021 года: пожилая женщина ехала в городском автобусе, принадлежащем ЕМУП "Гортранс". Его водитель для предотвращения столкновения с автомобилем экстренно затормозил. Проверка показала, что именно это привело к падению старушки в салоне автобуса.

В итоге у пенсионерки был диагностирован оскольчатый перелом правой плечевой кости. Эксперты расценили его как тяжкий вред здоровью. После этого прокуратура подала иск к компании-перевозчику о взыскании компенсации морального вреда.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил. В пользу пострадавшей с "Гортранса" взыскано 500 тысяч рублей.

Теги: автобус, падение, прокуратура, компенсация


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