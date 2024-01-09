Песков - о перебоях с теплоснабжением в регионах: За 10-15 лет обновить все трубы невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ.

По его словам, все службы работают в экстренном режиме и днем, и ночью. "Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал представитель Кремля.

По его словам, титанические усилия прикладываются для обновления систем ЖКХ, но за 10-15 лет "обновить все трубы невозможно", передает ТАСС.

Песков отметил, что при отключении тепла в Подмосковье специалисты приложили максимально возможные усилия, будут сделаны выводы по обновлению инфраструктуры ЖКХ.

Ранее коммунальные аварии, которые привели к отключению тепла и света, произошли в Подмосковье и Херсонской области. О ситуации проинформировали президента России, который поручил поставить ситуацию на контроль. В Московской области Следственный комитет после аварии возбудил уже два уголовных дела, задержаны замглавы администрации города Подольска, начальник аварийной котельной. Сегодня в подмосковном Дмитрове отключили тепло из-за утечки в котельной.