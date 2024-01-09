Вторчермету пересчитают отопление из-за коммунальной аварии

Жителям Вторчермета, несколько дней страдавшим от перебоев с отоплением и горячей водой из-за коммунальной аварии на Южной котельной, произведут перерасчет. Об этом во время брифинга заявил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Однако, по его словам, перерасчет произведут только в тех квартирах, где будет зафиксирована недопоставка тепла.

"Мы контролируем все обращения граждан. Все обращения были, в основном, о том, что температура в квартире порядка 18 градусов. Сейчас мы контактируем с людьми, температура в домах поднялась до 20 градусов во внутренних помещениях. Управляющим компаниям рекомендовано пройти по всем обращениям, которые поступали, чтобы зафиксировать, где есть недопоставка тепла и, соответственно, если такая недопоставка была на самом деле, осуществить перерасчет", - заявил Гейко.

Он также добавил, что совсем без тепла жители Вторчермета не оставались - из-за коммунальной аварии температура была просто понижена. Тем не менее, сегодня ночью замерзало 234 дома.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в работе котельной сегодняшнюю ночь в холоде провели жители домов на улицах Титова, Агрономической, Братской, Военной, а также переулков Рижского и Талицкого. Предварительно, все починить должны были к 08.00 9 января, однако ремонтные работы затянулись. В пресс-службе ПАО "Т Плюс" Накануне.RU заверили, что снижение температуры в квартирах екатеринбуржцев составило всего 10 градусов, потому без тепла или горячей воды никто не сидит.

Не обошли стороной аналогичные проблемы и уральский поселок Ключевский в Березовском городском округе. Там жителям и вовсе разрешили не платить за отопление за январь, сообщив, что также частично компенсируют возросшие затраты на электроэнергию.

Напомним, с масштабными отключениями теплоснабжения и электричества в новогодние праздники столкнулись города Подмосковья. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах.