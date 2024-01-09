Мэрия Екатеринбурга: Коммунальная авария на юге города затронула 234 дома и 8 садиков

Авария на тепловых сетях в микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге оставила замерзать жителей 234 домов. Сейчас проблема уже устранена, а в квартиры начало поступать тепло. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко.

По его словам, полного отключения отопления не было - екатеринбуржцы жаловались на снижение температуры в квартирах до плюс 18 градусов, однако уже сейчас сообщают о повышении до 20. Причиной перебоев стало повреждение одного из двух котлов.

"Силами ПАО Т+ повреждение устранялось в течение дневного времени, дальше котел запускался, чтобы поднять температуру. Вчера в 23.25 были проведены последние работы, котел запустили в работу, и температура теплоносителя была повышена. Работа со стороны администрации города ведется. Мы в ежечасном режиме на связи с ПАО Т+, принимаются все меры для недопущения таких отклонений. Сейчас ведется регулировка температурного режима", - заявил Гейко.

Он также сообщил, что от Южной котельной отапливаются 234 жилых дома, 8 детских садов и 2 школы. Все объекты социальной сферы работают в прежнем режиме.

Замглавы города также отметил, что котельное оборудование получило паспорт готовности к работе в зимних условиях, пройдя все необходимые испытания. Повреждение внутренней части котла стало пусть и не приятным, но обыденным происшествием, которое случается "везде и на всем". Сыграл свою роль и высокий износ оборудования, однако истинную причину коммунальной аварии выяснят специалисты. Сейчас же за ситуацией в городе и на Южной котельной в особенности, будут следить более тщательно для недопущения таких ситуаций впредь.

"Мониторится состояния котла. Понятно, если случится какое-то отклонение, это будет оперативно устранено. Выводы и планы на межотопительный период будут сделаны, предусмотрены резервы и дополнительные средства. Мы всегда выявляем те точки, которые являются у нас слабыми, и принимаем меры для недопущения данной ситуации", - завершил свое выступление Гейко.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в работе котельной сегодняшнюю ночь в холоде провели жители домов на улицах Титова, Агрономической, Братской, Военной, а также переулков Рижского и Талицкого. Предварительно, все починить должны были к 08.00 сегодняшнего дня, однако ремонтные работы затянулись. В пресс-службе ПАО Т+ Накануне.RU заверили, что снижение температуры в квартирах екатеринбуржцев составило всего 10 градусов, потому без тепла или горячей воды никто не сидит.

Стоит напомнить, что с масштабными отключениями теплоснабжения в новогодние праздники столкнулись города Подмосковья. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Не обошли стороной аналогичные проблемы и уральский поселок Ключевский в Березовского городском округе. Работы на последнем все еще ведутся.