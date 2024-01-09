09 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Советского, скриншот видео

СК занялся бедами жителей Советского в ХМАО: люди сидят без отопления уже больше недели

В Югре следователи проводят проверку из-за коммунальной аварии в Советском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По информации СКР, в связи с порывом на сетях теплоснабжения и необходимостью проведения ремонтных работ по ул. Орджоникидзе накануне вечером было введено ограничение для жилых домов на ул. Орджоникидзе и Калинина.

Вместе с тем, сами жители сообщают, что из-за аварий живут без отопления в -40 уже больше недели, к тому же целый микрорайон остался еще и без газа. Серия аварий произошла на теплопроводе прямо под Новый год, 31 декабря, а 2 января случился коллапс на газопроводе.

"Это просто ни в какие ворота, всё понятно, морозы, у половины города порывы, в домах холода!! Что творится? Сил нет никаких", — пишет горожанка в группе "Подслушано Советский" во "ВКонтакте".

Жители обращались не только в СКР, но и к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Теги: коммунальная авария, теплоснабжение, газоснабжение, проверка


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