Опрос: 51% жителей Екатеринбурга понравились новогодние подарки

Большинству жителей Екатеринбурга понравились врученные им новогодние подарки. Таковы итоги опроса сервиса SuperJob, проведенного в первых числах наступившего 2024 года.

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В опросе приняли участие представители экономически активного населения столицы Урала. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), однозначно доволен новогодними подарками каждый второй екатеринбуржец (51%). Скорее доволен каждый третий (32%). Подарки скорее не понравились 10% опрошенных, а однозначно не понравились 7%.

Выяснилось, что 41% из тех, кого разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные им вещи в магазин. При этом 34% опрошенных уральцев оставят такие подарки себе в надежде, что им найдется применение. 12% передарят их, 7% просто выбросят, а 5% – отдадут нуждающимся.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга назвали деньги своим самым желанным новогодним подарком.