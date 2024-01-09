В Екатеринбурге скончался основатель фестиваля "Вифлеемская звезда"

Основатель фестиваля ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" и автор скульптуры "Ледяного ангела", которая уже несколько лет красуется у стен Уральской специальной музыкальной школы, Андрей Зайцев скончался. Об этом сообщается на официальной странице школы во ВКонтакте.

"Пятый год подряд замечательная семья Зайцевых дарит нам 3-х метрового ледяного Ангела, который появляется как волшебный рождественский подарок у входа в школу на радость учащимся, их родителям, всем работающим в десятилетке и просто прохожим", - говорится в сообщении.

5 января текущего года чета Зайцевых Светлана и Андрей снова вырезали изо льда ангела, подарив его музыкальной школе, и в этот же день в поезде мужчина скончался.

В декабре 2021 года семья уже пережила горе - 17 числа в квартире произошел пожар, который забрал с собой младшего ребенка четы. Андрей Зайцев оставил супругу и троих детей, две девочки из которых обучаются в 3 и 6 классах Уральской музыкальной спецшколы. Образовательное учреждение объявило сбор средств.