В Москве мигрант напал на девочку в магазине

Уроженец Киргизии напал на девочку в магазине в Москве, сообщает СУ СКР по столице в Telegram-канале.

По данным ведомства, из социальных медиа получена информация о том, что инцидент произошел 6 января. Уточняется, что с девочкой подозреваемый был ранее незнаком.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента в Нижнем Тагиле, где двое братьев-пятиклассников из Республики Азербайджан, по версии следствия, избили двух школьников - мальчика и девочку. Последняя была доставлена в больницу.