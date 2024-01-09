Глава ГИБДД Москвы призвал сделать биометрию обязательной для штрафования граждан

Начальник Управления ГИБДД Москвы Дмитрий Быков считает, что для снижения аварийности на дорогах и для штрафов пешеходов-нарушителей нужно принудительно собрать со всех биометрические данные. Об этом он написал в статье в журнале "Безопасность дорожного движения".

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Быков приводит в пример Британию и Китай. Так, в Китае функционирует более 20 млн камер, сопряженных с системой идентификации, а в Шеньчжене уже накоплен опыт фиксации нарушений правил дорожного движения пешеходами. С учетом этого опыта на Бережковской набережной Москвы протестирован прототип светофора с биометрической камерой для распознавания лиц. Фотофиксация предусматривает отображение траектории перемещения пешехода и сигнал светофора. При нарушении пешеходом ПДД его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло, расположенное рядом с местом нарушения.

"Для создания и обеспечения эффективного применения автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности необходимо иметь биометрические данные всех граждан. В таком случае предоставление биометрических данных должно стать обязанностью, а не правом граждан", - призывает Быков.

Эту идею прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, который является фомальным автором закона о биометрии, спешно принятого в самом конце 2022 года. Он считает это пугалкой, которую разгоняют иноагенты. Горелкин отметил, что "автоматически выписывать штрафы за переход улицы на красный свет или проезд на самокате по пешеходному переходу можно уже сейчас, но только тем нарушителям, кто уже попал в базы данных правоохранителей за другие проступки". А теории о стопроцентной эффективности за счет обязательной сдачи биометрии должны остаться только на страницах научных журналов. При этом характерно, что категорически против принудительной сдачи биометрии Горелкин не выступил, ограничившись лишь вопросом эффективности.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская считает, что сдавать биометрические данные нельзя, так как они наверняка будут украдены и это может иметь критические последствия для человека.

К концу 2023 года в Единую биометрическую систему от банков были переданы десятки миллионов ранее собранных биометрических образцов россиян.