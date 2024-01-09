Первая частная лунная миссия провалилась – у аппарата Peregrine возникла утечка топлива

Компания Astrobotic отказалась от планов посадить на Луну свой модуль Peregrine спустя менее суток после старта. По данным компании, аппарат понес "критическую потерю топлива".

Об угрозе миссии Astrobotic сообщила через несколько часов после старта ракеты-носителя Vulcan с мыса Канаверал во Флориде. Модуль не смог правильно спозиционировать себя относительно Солнца и зарядить батареи с помощью солнечных панелей. Проблему с аккумулятором позже удалось решить, но исправить ситуацию с двигателем не удалось.

В Astrobotic добавили, что двигатели, скорее всего, смогут проработать максимум 40 часов.

Сейчас операторы модуля хотят приблизить его максимально близко к Луне, пока он не потерял скорость из-за быстрого завершения топлива.

Peregrine – первая за полвека американская лунная миссия и первая в истории частная лунная миссия. Peregrine должен был опуститься на Луну 23 февраля, чтобы собрать данные о поверхности спутника для дальнейших миссий, в том числе – с участием человека.