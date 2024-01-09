09 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В новогодние каникулы свердловчан стали меньше убивать, но больше обманывать

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги прошедших новогодних каникул. По данным ведомства, число преступлений выросло за счет мошенничеств.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника полиции по охране общественного порядка областного Главка МВД Дмитрий Панфилов, в этот раз новогодние праздники прошли достаточно спокойно. Так, количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью за эти дни снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Но общее количество зарегистрированных преступлений выросло за счет телефонных мошенничеств в отношении жителей Свердловской области. В этом году таких тяжких и особо тяжких преступлений совершено 41. Столько человек обманули на значительные суммы денег мошенники по телефону", - отметил Панфилов.

Он признался: в полиции надеялись на то, что в новогодние праздники уральцы будут менее доверчивыми.

"В это время есть чем заняться и определенная банковская сфера не работает. Но информационные технологии, позволяющие удаленно брать кредиты и переводить деньги, позволяют мошенникам и в праздничные дни воздействовать на наше население и завладевать их деньгами, в том числе кредитными", - посетовал силовик.

Полицейский отметил: с каждым годом ситуация на улицах становится спокойнее. По его данным, в прошлом году число преступлений в общественных местах снизилось на 20%.

"Преступность в большей степени уходит в IT-сферу. Контактные преступления, такие, как грабежи и кражи, уходят в историю. Сегодня не нужно приставлять нож к горлу, чтобы завладеть деньгами – достаточно позвонить по телефону. Как в песне из фильма про Буратино: не нужен нож, с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь. Призываю всех начать с себя: инструктировать своих родных и близких, если вы сами готовы противостоять. Это может случиться с каждым, позвонить могут в любую минуту, а схем мошенников – огромное количество", - добавил Дмитрий Панфилов.

Напомним, также сегодня итоги новогодних каникул подвели в свердловском ГУ МЧС. В ведомстве рассказали о пожарах, которые произошли за это время.

Теги: преступность, убийства, мошенники, полиция


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