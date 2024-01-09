В свердловском Ключевске наладили систему отопления после коммунальной аварии

Жителям уральского поселка Ключевск, второй день мерзнущим из-за коммунальной аварии, наконец дали отопление. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Березовского Евгений Писцов.

По его словам, 8 января в Березовском городском округе произошло аварийное отключение электроснабжения, что привело к остановке котельной. Аварийные бригады МРСК и УЭС восстановили электроснабжение еще в 17.28, однако при запуске котельной произошло падение давления на обратке, из-за чего оборудование перешло на аварийный режим, а после на ручное управление.

Все это время, для сохранения температуры теплоносителя, работали по одному котлу и циркуляционному насосу, однако место утечки найти так и не удалось.

"Парения на сетях нет, колодцы, подвалы МКД сухие. Сегодня с утра организован поквартирный обход силами старших по домам и УК. Дополнительно работают специалисты с тепловизорами и течеискателем. Принято решение о вскрытии теплотрассы в районе ул.Строителей, 2", - написал сегодня утром Писцов.

Уже после обеда глава города сообщил, что систему подпитали от сетей Водоканала, а циркуляционный насос удалось вывести на полную мощность. Благодаря этому давление в сети выросло, и тепло стало поступать на верхние этажи домов.

Ремонтные работы все еще продолжаются. Готовится заявка на горячее питание для рабочих. Население информируют через поселковый чат и старших по домам.