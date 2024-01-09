09 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени избили участника СВО

В тюменском микрорайоне Тарманы на улице Малышева, 35 избили участника СВО. О произошедшем сообщила жена пострадавшего военнослужащего в telegram-канале "ЧС Тюмень".

По ее словам, мужчина вышел в магазин и сделал замечание агрессивным парням, которые нарушали общественный порядок. В ответ толпа его избила.

"Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери. Полиция толком не реагирует [на нарушения общественного порядка], и это происходит круглый год. Мужу пришлось накладывать швы в ОКБ №2", - сообщила женщина, добавив, что агрессоры, видимо, "пересмотрели сериал", имея в виду, вероятно, "Слово пацана".

В то же время сама тюменка отмечает, что в их микрорайоне сцены пьяных потасовок - привычное дело.

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что полицейские проводят проверку по факту произошедшего конфликта.

Напомним, что это не первый подобный случай.

В Челябинске мигранты в новогоднюю ночь напали на демобилизованных участников СВО и их жен, которые ждали такси. Нападавшие оскорбляли местных жителей, заявляя "я **** все твое святое", а также пустили в ход предмет, похожий на биту, и перцовый баллончик. Впоследствии под арест отправили только одного зачинщика потасовки, еще двоих отпустили под домашний арест.

В Санкт-Петербурге жители Абхазии напали на участника СВО из-за сделанного им замечания о парковке на тротуаре. При этом, потерпевший имел ранение, полученное в ходе спецоперации: у ветерана по локоть нет руки. Тот факт, что пострадавший мужчина не мог за себя постоять, нападавших не остановил. Избив мужчину, злоумышленники уехали.

В Ульяновске мужчина напал на участника специальной военной операции, причиной конфликта послужило замечание, высказанное им паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. После инцидента супруга пострадавшего сообщила об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов ее семьи.

Теги: СВО, полиция, драка


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