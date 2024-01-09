Регионам выделят дополнительные деньги из бюджета на кабины для голосования и лупы

25 регионов России подали заявки в Центризбирком на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента. Всего на эти цели выделят дополнительно 12,3 млн руб., решение приняла ЦИК.

Первый зампред комиссии Николай Булаев сообщил, что средства пойдут на оборудование участков, новые кабины для голосования, лупы и т.д. Среди регионов, запросивших дополнительные деньги – ЛНР, ДНР и Запорожская область, они попросили более 2 млн руб.