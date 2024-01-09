Кто бы ни стал президентом, мы надеемся, он учтет программы всех кандидатов - Харитонов

Центризбирком России зарегистрировал кандидатом в президенты Николая Харитонова. "Оснований для отказа в регистрации нет", - отметила представитель ЦИК, после чего председатель комиссии Элла Памфилова вручила 75-летнему коммунисту удостоверение кандидата.

Харитонов поблагодарил КПРФ, Геннадия Зюганова. "Надо, чтобы выборы были проведены так, чтобы население, народ были консолидированы, чтобы были трудовые успехи в тылу, успех СВО. Кто бы ни выиграл выборы, мы надеемся, что победитель учтет программные наработки всех кандидатов. Победитель будет учитывать все голоса людей, которые за него проголосуют", - несколько несмело сказал Харитонов, получая удостоверение.

Памфилова пообещала довести всю информацию о кандидатах и их программах до населения.