В Пулково задержали солиста группы "Щенки", вышедшего на сцену в одном носке

В аэропорту Пулково задержали солиста группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) после его выступления на концерте в клубе в одном носке. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, артист имел при себе билет в Екатеринбург, оттуда он планировал улететь в Казахстан.

Видеороликами с выступления Тесли заинтересовались в центре "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, усмотрев признаки административного правонарушения, пишет Baza.

Моисеева, как и рэпера Vacio, могут обвинить в мелком хулиганстве.

Напомним, 8 января екатеринбургский рэпер Vacio (он же Николай Васильев) заявил, что ему вручили повестку в военкомат. При этом сейчас он находится в столичном спецприемнике №2 ГУ МВД, где отбывает административный арест на 10 суток.

Васильева задержали и арестовали после того, как он пришел на вечеринку в столичный клуб "Мутабор" в одном носке на причинном месте.