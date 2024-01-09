09 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Фейерверк попал в окно": в свердловском МЧС рассказали о пожарах в новогодние праздники

В ГУ МЧС по Свердловской области подвели итоги прошедших новогодних каникул. В ведомстве назвали наиболее распространенные причины пожаров за этот период.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев, в минувшие новогодние праздники в регионе снизилось количество пожаров. Так, в 2024 году за это время произошло 142 пожара, а за аналогичный период 2023 года – 174 возгорания.

"При пожарах погибли 9 человек, за аналогичный период – 14 человек. Количество травмированных по сравнению с прошлым годом не изменилось – 10 человек", - сообщил Махнев.

По его данным, в основном пожары возникали в жилом секторе (64) и на открытых территориях. Главные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем (73), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (36) и нарушение правил эксплуатации печного оборудования (19).

Также Сергей Махнев уточнил, что один из пожаров случился при использовании пиротехники.

"В ночь с 31-го на 1-е в городе Полевском фейерверк попал в окно третьего этажа. Произошло возгорание штор и стульев. В прошлые новогодние праздники у нас пожаров по причине применения пиротехнических изделий допущено не было", - отметил представитель МЧС.

Теги: праздники, пожары, фейерверк, МЧС


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