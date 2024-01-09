В Прикамье управляющая компания заплатит за ремонт автомобиля, на который упал снег

В Березниках с управляющей компании взыскали стоимость ремонта машины. Транспорт получил повреждения из-за схода снега с крыши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Снег рухнул на крышу Лады Веста, припаркованной у дома по ул. Пятилетки, 46. Было разбито лобовое стекло, на крыше и капоте появились вмятины. Автовладелица вызвала на место инцидента полицейских. Сотрудники составили протокол осмотра места происшествия, в возбуждении уголовного дела было отказано. Женщина провела оценку ущерба своего транспортного средства и обратилась в управляющую компанию.

Однако ответчик согласился выплатить только половину суммы. Тогда гражданка пошла в суд.

Суд указал, что ООО УК "Льва Толстого, 25" ненадлежащим образом исполнило свои обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в частности, по очистке крыши от наледи и снега, следовательно, ущерб подлежит возмещению. Вместе с тем, суд учел тот факт, что в момент причинения вреда автомобиль истца был припаркован на расстоянии менее 10 м от фасада жилого многоквартирного дома, а по периметру здания по ул. Пятилетки, 46 были расположены предупреждающие таблички "Осторожно! Возможен сход снега и льда". Женщина не обратила на них внимания и поставила машину в опасной зоне. Из-за проявленной ею неосторожности размер ущерба, подлежащего возмещению, был уменьшен.

Березниковский городской суд Пермского края взыскал с управляющей компании в пользу истца стоимость восстановительного ремонта в размере 110 000 рублей.

Пермский краевой суд решение городского суда оставил без изменения.