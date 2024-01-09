Суд в Москве арестовал американского гражданина по подозрению в обороте наркотиков

Останкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Вудлэнда Роберта Романова, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Про подозреваемого известно немного. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).