Банкам вменили в обязанность уведомлять клиентов о критичной долговой нагрузке

Российские власти обязали банки предупреждать клиентов о критичном росте долговой нагрузки, сообщает РБК со ссылкой на вступивший в силу закон.

С 1 января 2024 года кредиторы должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого потенциального заемщика. ПДН рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента к суммарному объему его доходов. Если показатель окажется выше 50%, то такого клиента должны предупредить о высоких рисках.

Отмечается, что учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы.

При этом уровень долговой нагрузки выше 50% сам по себе не влечет отклонение кредитной заявки, пишет издание.

В конце декабря сообщалось, что россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей при галопирующем росте ключевой ставки. В прошлом году граждане РФ рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023 года кредитный портфель населения увеличился на 6 трлн руб. Прирост оказался максимальным за всё время ведения статистики.