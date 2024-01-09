"Срезал нашивки с мертвых тел". В Екатеринбурге задержали стримера, глумившегося над смертью солдат

В Екатеринбурге задержан местный блогер Артем Оморьян, глумившийся над гибелью российских солдат на СВО. Сам стример утверждает, что был пьян, потому и делал такие громкие заявления, однако общественность его оправдание не приняла, а за последствия все же пришлось отвечать.

Как рассказали в "Русской общине Екатеринбурга", на своем стриме Оморьян заявил, что срезал нашивки с эмблемой "Z" с формы погибших солдат. Блогера не заботила негативная оценка его действий со стороны зрителей, он продолжал с улыбкой рассказывать о своих "трофеях", демонстрируя их в камеру.

Последствия не заставили долго ждать. "Русская община" вычислила екатеринбуржца и вместе с правоохранителями наведалась к нему домой.

"Дверь своей квартиры он очень боялся открыть. Но наши мужики вместе с сотрудниками силовых структур смогли извлечь сидельца", - рассказали в общине.

Оморьян пытался решить инцидент разговором, заявил, что извинился перед своими зрителями, пояснив, что был пьян во время стрима. Он также сказал, что подобного больше никогда не повторится, и выразил желание искупить свой проступок, отправившись в зону СВО для борьбы с ВСУ.

Инициативу блогера в комментариях к его видеоизвинениям не оценили. Люди утверждают, что после таких слов и действий, пусть и на пьяную голову, мужчине нет доверия, как и гарантии, что он не предаст Родину.

"С подобными пациентами можно только по закону. Но и на зоне ему будут очень рады. Он изолирован от общества и ждет решения суда", - добавили в общине.