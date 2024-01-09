Война за Тайвань может обойтись миру в 10% ВВП

Война за остров Тайвань может обойтись мировой экономике примерно в 10% ВВП или $10 трлн, подсчитал Bloomberg. Это больше, чем последствия [для мировой экономики] российско-украинского конфликта, пандемии коронавируса и глобального финансового кризиса. Все дело в том, что Тайвань является крупнейшим в мире производителем полупроводников (чипов), а Тайваньский пролив – один из самых популярных морских путей.

Эксперты видят два варианта развития конфликта: полномасштабная война с вторжением Китая и подключением США или торговая блокада острова.

В случае войны уничтожение экономики Тайваня приведет к падению его ВВП на 40%, ВВП КНР также сократится, но лишь на 16-17%. В остальном мире сильнее всего пострадают страны Восточной Азии – основные производители электроники.

В случае блокады экономика Тайваня может потерять до 12%, Китай – до 8,9%, остальной мир – в районе 5% ВВП.

Будущее острова во многом будет зависеть от предстоящих 13 января выборов на пост президента. Впрочем, радикалов среди кандидатов нет, никто из них не призывает к военному противостоянию или более явной чем сейчас декларации независимости Тайваня.