09 Января 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

СМИ: Предстоятель Польской Церкви предрек исчезновение Украины в случае новой унии

Предстоятель Польской Православной Церкви (ППЦ) митрополит Савва во время рождественской проповеди предрек исчезновение Украины как государства в случае заключения новой унии. Об этом пишет Союз православных журналистов со ссылкой на свои источники (на сайте ППЦ этого нет).
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Митрополит Савва заявил, что гонения на Церковь осуществляются в интересах униатов, которые сами предали православную веру. И уния с ними может стать финалом для Украины как отдельной страны. Так, Речь Посполитая перестала существовать после Брестской унии. Это было наказанием для Польши за унию. Такая же судьба постигнет и Украину.

Правда, после Брестской унии Речь Посполитая просуществовала еще почти два века, но в итоге была разделена соседними державами.

Ранее ППЦ остановила сотрудничество с Римо-католической церковью из-за негласной поддержки украинских раскольников.

Теги: украина, церковь, православие, уния


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