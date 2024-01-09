09 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО

В Екатеринбурге 500 мигрантов поставили на воинский учет после проведенных рейдов

В новогодние праздники в Екатеринбурге и Березовском прошли очередные рейды для дальнейшей постановки мигрантов на воинский учет. По итогам было выявлено сразу несколько десятков иностранцев, ставших недавно гражданами РФ. Стоят ли они на воинском учете, еще предстоит выяснить. А с конца ноября на воинский учет поставили уже порядка 500 мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО, в этот раз проверки проводились в павильонах торгового комплекса "Таганский ряд" в Екатеринбурге и в одном из рыночных комплексов и общежитии Березовского Свердловской области. Были выявлены случаи нарушения условий пребывания на территории РФ - каждого из мигрантов доставили в отделы полиции, чтобы в дальнейшем решить вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности.

С конца ноября 2023 года только в Екатеринбурге по итогам рейдов на воинский учет было поставлено порядка 500 мигрантов. Более 160 иностранцев, получивших гражданство в РФ, заключили контракты с МО РФ о прохождении воинской службы.

"Проведение подобных мероприятий будет продолжено", - заверили в пресс-службе.

Теги: мигрант, рейд, воинский учет, Екатеринбург, Березовский


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