Прокуратура Жигулевска выступила против средневзвешенной системы оценок в школах

Прокуратура Жигулевска выступила против новой средневзвешенной системы оценок, которую начали применять в некоторых школах. Об этом говорится в ответе прокуратуры на обращение родителей, возмущенных новшеством.

Средневзвешенная система оценивания является недавним нововведением. Ее отличие от средней в том, что учитывается значение (вес) того или иного вида работы ученика. Частично она применялась и раньше (например, оценка по контрольной "весила" больше, чем устного ответа у доски), но сейчас переводится на цифровые рельсы. Фактически оценки напоминают накопленный рейтинг ученика, который ему выставляет цифровая система.

В ответе прокуратуры города, который опубликовала организация "Общественный уполномоченный по защите семьи", говорится, что образовательная организация имеет автономию, но она не является абсолютной. Прокуратура проверила устав школы, положение о средневзвешенной системе оценок и установило, что последнее было принято с нарушениями федерального закона об образовании.

Также система противоречит методическим рекомендациям Минпросвещения РФ об оценке результатов обучения, изложенным в письме ведомства от 13.01.2023г. № 03-49. Отмечается, что оценка должна не просто подводить итоги достигнутого, а стать отправной точкой для улучшения и совершенствования.

"Средневзвешенная система образования противоречит указанному заключению. Научная обоснованность данной системы не подтверждена, ставит во главе оценивания учеников тестирование и контрольные работы, при этом обесценивает иные типы заданий, такие как домашняя работа, лабораторная работа, ответ на уроке и др. препятствуют комплексному развитию детей и творческому подходу к учебному процессу, противоречит принципам государственной политики в сфере образования, установленным в ст. 3 Федерального закона №273-ФЗ, а именно единства обучения и воспитания..." - подчеркивает прокуратура города.

В связи с этим в адрес Центрального управления министерства образования Самарской области внесено представление.

Интересно, что ст. 3 закона, на которую ссылается и.о. прокурора города, касается принципов госполитики в сфере образования и была изменена совсем недавно. При этом ответ прокуратуры был дан еще до последних изменений, и ссылки идут только на те нормы, которые уже действовали на тот момент. Последние изменения в эту статью вступили в силу в конце декабря. Они устанавливают в качестве принципов соответствие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, единство обучения и воспитания, научную обоснованность системы образования и др. Предыдущие формулировки были дополнены или уточнены.