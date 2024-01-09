В Прикамье женщина требует с больницы компенсацию за смерть младенца 34 года назад

В Кудымкаре местная жительница пытается добиться компенсации за погибшего 34 года назад ребенка, сообщает Properm со ссылкой на Кудымкарский городской суд.

Ребенок погиб в 1989 году, спустя восемь часов после рождения. После выписки из больницы женщина получила справку о том, что причиной гибели новорожденного стала черепно-мозговая травма.

Шли годы, жительница Кудымкара открыла свой бизнес, она занималась торговлей и только в 2023 году женщина решила получить компенсацию за смерть новорожденного. В декабре она обратилась с иском в Кудымкарский городской суд с требованиями к больнице Коми-Пермяцкого округа и указала, что травму младенец получил по вине медицинского персонала родильного отделения.

Больницы, в которой женщина рожала, уже не существует. Правопреемником роддома является ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа".

Женщина требует с нее 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Суд приступил к рассмотрению иска женщины, ближайшее заседание назначено на 18 января.