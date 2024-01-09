В подмосковном Дмитрове отключили тепло из-за утечки в котельной

Подмосковный Дмитров перенял у Подольска "эстафету" проблем с котельными. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный сообщил, что на теплосети, идущей от котельной в микрорайоне Космонавтов, образовалась утечка. Ее оперативно обнаружили, но "предположительно, есть еще одна [утечка]".

"Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят", - сообщил городской глава.

Ранее из-за масштабной аварии на котельной в подмосковном Подольске от теплоснабжения оказались отключены тысячи жителей района Климовск. Информация о коммунальной аварии дошла до президента, Следственный комитет возбудил два уголовных дела.