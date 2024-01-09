Хинштейн: В МЧС началась проверка в отношении генерала, пожелавшего онкологии сотруднику

Проверка начата в отношении начальника волгоградского главка МЧС Николая Любавина, который пожелал онкологии семье подчиненного, написавшего на него жалобу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Как уточняется, Любавин пожелал, чтобы у заявителя "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья".

"Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, заявления Любавина "совершенно недопустимы для высшего офицера и должностного лица".

Ранее в Сети появилась часть видеозаписи селекторного совещания волгоградского МЧС. На имеющихся кадрах Любавин говорит, что прокуратура начала в отношении него проверку после жалобы одного из сотрудников. Тот обвинил Любавина в продвижении интересов банка "Открытие", где трудоустроена его супруга. Якобы начальник МЧС имел с этого какую-то выгоду. "Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья", - говорит на видео Любавин.